Skifliegen Kulm Die größten Fans trotzten dem Wetter

Viele nutzten den Freitag für Fotos mit Andreas Goldberger © Veronika Höflehner

Richtiges Wetterpech hatte das Skifliegen am Kulm am ersten Tag des Bewerbes. Von der Früh weg gab es Schneeregen und scharfe Windböen, die die letzten Arbeiten am Gelände für das Organisationsteam nicht einfacher machten. Immer wieder wurden Transparente vom Wind abgerissen, zudem sammelte sich das Regenwasser in großen Seen im Zuschauerraum.