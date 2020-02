Facebook

Die Österreicher und ihr Einkehrschwung haben eine lange Tradition. Schon Wolfgang Ambros wusste in der offiziellen Wedelhymne „Skifahr’n“ zu singen: „Ob’m auf der Hütt’n kauf’ i ma an Jägertee, weil so a Tee mocht’ den Schnee erst so richtig schee.“ So richtig schön wird es für so manchen Skifahrer aber erst dann, wenn auf den einen richtig viele folgen. Angebote wie zehn Jägermeister, getrunken aus dem Dekolleté einer knapp bekleideten Dame (eine gratis Sonnenbrille gibt’s obendrauf) tun das ihre dazu.