Von 14. bis 16. Februar findet die Weitenjagd am Kulm im Rahmen des Skiflug-Weltcups wieder statt © APA/Scheriau

Er klingt durchaus recht entspannt, der Chef des Organisationskomitees für das Skifliegen am Kulm, das in nicht einmal mehr zwei Wochen über die Bühne geht. „Die Vorbereitungen laufen zwar auf Hochtouren, das aber sehr gut. Es ist alles im Zeitplan“, sagt Christoph Prüller.

Aufgrund des Wetters – seit Sonntagnachmittag gibt’s bekanntermaßen ja einiges an Niederschlag – habe man ein bisschen umorganisieren müssen, „was den Aufbau der Zelte angeht. Ursprünglich wollten wir damit am Mittwoch beginnen, das haben wir jetzt aber vorgezogen“, erklärt der OK-Chef.