Der Schladminger Diakon Hannes Stickler setzt sich für die Ausbildung von Asylwerbern ein, dafür wurde er als Kopf des Jahres in der Kategorie "Soziales Gewissen" ausgezeichnet.

Der Schladminger Diakon Hannes Stickler setzt sich für die Ausbildung von Asylwerbern ein © Juergen Fuchs

"Wir sind alle fassungslos.“ Mit diesem Satz von Hannes Stickler begannen im November zermürbende und intensive Wochen, in denen der Betriebsleiter des Diakonissenspitals Schladming und seine Mitarbeiter um die Abschiebung des Elektrikerlehrlings Hossein K. bangen musste. Der 21-Jährige wurde aus seinem gewährten Kirchenasyl in Schladming heraus in Schubhaft genommen.