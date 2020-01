Nach langen Streitereien zeigt sich das Ramsauer Dachsteinbad nun runderneuert. Am ersten Jännerwochenende gab es gleich einen Rekord.

Ramsau am Dachstein

Im Dezember wurde das „Dachsteinbad“ mit Aqua-Track-Bahn und 260 Quadratmeter großem Fitnessstudio eröffnet © Photo-Austria

Das Ramsauer Schwimmbad hat eine schwierige Geschichte hinter sich. Seit den 70er Jahren ein Zankapfel am Hochplateau, wurde die Sanierung 2018 bereits in der Planungsphase abrupt beendet – wegen „massiver Baukostenüberschreitungen“, so Bürgermeister Ernst Fischbacher damals.