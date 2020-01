Ausseerland"Das ganze Salzkammergut existiert in Öl"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Malerisches Ausseerland: Das neue Buch ist auch im Literaturmuseum in Altaussee zu erwerben © Literaturmuseum Repro: Huemer

Schriftsteller haben schon immer gewusst, was sie am Ausseerland haben: eine Inspirationsquelle sondergleichen. Auch die Maler haben in der viel beschriebenen Landschaft ihre Motive gefunden. „Um jeden steirischen Felsen sitzen drei Maler herum und bemseln drauf los; jedes Bachbrückel, jedes Seitel Wasserfall – prangt auf der Leinwand, das ganze Salzkammergut existiert in Öhl“, hat Johann Nestroy schon 1846 behauptet.