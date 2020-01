Unbekannte Täter brachen Sonntagnacht in einen Elektronikmarkt in Liezen ein. Die Beute: zahlreiche teure Mobiltelefone.

Einbruch (Sujet) © APA/HELMUT FOHRINGER

Anders als der Handydieb von Graz dürfte es sich bei diesen Tätern um Profis gehandelt haben. Diese stiegen am 22. Dezember gegen 21.30 Uhr über das Dach in das Einkaufszentrum in Liezen ein.