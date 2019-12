Die Inversionswetterlage der vergangenen Tage spielt den großen heimischen Skibergen in die Karten. Planai und Reiteralm öffnen schon am Samstag, dem 7. Dezember ihre Talabfahrten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den vergangenen tagen liefen die Schneekanonen auf den Skibergen im oberen Ennstal auf Hochtouren © Planai

Das Gerücht machte bei der großen Eröffnung der neuen Hauptbahn auf die Planai in der gesteckt vollen Gondelhalle des Planet Planai wie ein Lauffeuer die Runde: Schon am Samstag wird die Talabfahrt in Betrieb gehen, lautete die Botschaft und selbst mancher Planai-Mitarbeiter wollte nicht so recht glauben, was er da hörte.