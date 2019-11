Ein betrunkener 62-Jähriger ging am Montagabend in Altaussee auf Polizisten los und verletzte dabei einen der Beamten. Der Mann wird wegen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und weiterer Delikte angezeigt

Betrunkener verursachte nächtlichen Polizeieinsatz in Altaussee © pattilabelle - stock.adobe.com

Mit strafrechtlichen Konsequenzen endete der Lokalbesuch eines 62 Jahre alten Einheimischen am Montagabend in Altaussee. Der betrunkene Mann war gegen 20.15 auf der sogenannten Wimstraße zu Fuß unterwegs. Dabei dürfte er dermaßen getorkelt sein, dass die Polizei wegen der Gefährdung per Notruf alarmiert wurde.