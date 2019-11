Kleine Zeitung +

Eine Million Euro investiert Ramsau macht Loipen fit für die Weltcup-Rennen

Rund 1,1 Millionen Euro wurden in die sportliche Infrastruktur am Fuße des Dachsteins investiert, weitere Projekte sind in Planung. Am 6. Dezember fällt der Startschuss in die Wintersaison.