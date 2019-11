Auf der B146 in Fahrtrichtung Ardning hat sich heute Früh ein schwerer Autounfall ereignet. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt, ein Feuerwehrmann stürzte während des Einsatzes vom Fahrzeugdach.

Feuerwehr holte die Verletzten aus dem Auto © FF Liezen-Stadt

Mit ihrem Auto kam eine Lenkerin heute, Freitag, gegen 7.45 Uhr auf der B146 in Fahrtrichtung Ardning von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Die Frau und ihr Beifahrer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Liezen-Stadt holten sie in Abstimmung mit dem Notarzt und dem Team des Roten Kreuzes aus dem Fahrzeug und transportierten sie per Trage zurück auf die Straße.