Nach dem Winter wird gebaut Liezen tüftelt an seinem neuen "Wohnzimmer"

Vor vollem Haus präsentierten die Liezener Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner und ihr „Vize“ Stefan Wasmer am Dienstagabend die Pläne für einen neuen Hauptplatz von Liezen. Ab Frühjahr 2020 wird gebaut, bis 2023/24 will man fertig sein. Pro Jahr sollen rund 500.000 Euro in das Projekt fließen.