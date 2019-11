Renate Bayer aus Ardning, die längstdienende Pflegemutter der Steiermark, wurde gestern in Graz für ihr Engagement geehrt.

Im Landhaus wurde Renate Bayer (hier mit Doris Kampus) mit dem „Sozialen Herz Steiermark“ ausgezeichnet © Land Steiermark/Peter Drechsler

"Ich war selbst erstaunt, dass es so viele Kinder waren. Freilich habe ich gewusst, dass es viele gewesen sind, aber so ganz genau zählt man dann doch nicht nach“, sagt Renate Bayer aus Ardning. Sie wurde gestern im Landhaus in Graz ausgezeichnet, ist sie doch die längstdienende Pflegemutter der Steiermark. Neben ihr wurden weitere 265 Pflegemütter und -väter für ihr Engagement geehrt, 90 durften das Soziale Herz Steiermark aus den Händen von Landesrätin Doris Kampus entgegennehmen.