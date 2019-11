Spannende Einblicke in das Berufsbild des Hochbauers gab’s für 15 Schüler der NMS Gröbming. Sie durften einen Kamin bauen und mit einem (virtuellen) Kran in luftige Höhen.

Die Schüler der 3a Klasse der NMS Gröbming mit Verantwortlichen und Mitarbeitern der Firma Letmaier Bau, Karin Amtmann und Lehrer Günter Hansel © Dorit Burgsteiner

Es ist angerichtet: In der Halle am Bauhof der Firma Letmaier Bau in Gröbming sind drei Stationen für die 15 Schüler der 3a Klasse der örtlichen NMS aufgebaut. Neben den Geschäftsführern Maria Letmaier und Alfred Schnepfleitner sowie Karin Amtmann von der Bauakademie Steiermark stehen auch die Lehrlinge Benni und Jonas bereit.