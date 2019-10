Nach großen Suchaktionen, die übers Wochenende im Ausseerland liefen und mehreren großangelegten Taucheinsätzen im Altausseer See wurde eine abgängige 78 Jahre alte Frau am Montagnachmittag von Tauchern gefunden.

Im Altausseer See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit 35 Tauchern wurde am Wochenende im Altausseer See nach der Abgängigen gesucht © FF Altaussee ©

Traurige Gewissheit gibt es seit Montagnachmittag zum Verbleib der 78 Jahre alten Frau, die seit Freitag vermisst wurde. Das Fehlen der Patientin wurde in einer Privatklinik in Bad Aussee am Freitag gegen 17 Uhr bemerkt, eine sofort eingeleitete Suchaktion musste nach Mitternacht erfolglos abgebrochen werden. Bei der Suchaktion waren unter anderem der Polizeihubschrauber, Polizeidiensthundeführer, eine Polizeidrohne, örtliche Feuerwehren, die Bergrettung sowie Spezialsuchhunde eingesetzt.