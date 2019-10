Die Produktionsstätte sowie das Bürogebäude der Großbäckerei in Haus/Ennstal brannten komplett aus. 180 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, auch in den Morgenstunden war der Brand noch nicht gelöscht. Ein defekter Backofen könnte Schuld an dem "Totalschaden" sein.

Von der Großbäckerei stand am Vormittag nur mehr das Gerippe © Veronika Höflehner

In den Morgenstunden des Dienstags waren die Einsatzkräfte in Oberhaus im Einsatz, an "Brand aus" bei der Produktionsstätte der Großbäckerei noch nicht zu denken. Von der großen Halle und dem Bürogebäude stand da aber nur mehr das Gerippe. "Eigentlich ist nichts mehr da, was brennen kann", drückte es Einsatzleiter Gerhard Reiter aus. Alle Personen, die sich zu Beginn des Brandes in der Halle befanden, konnten sich vorher rechtzeitig in Sicherheit bringen.