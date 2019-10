Facebook

Auch bei Nachwuchsspielen geht's oft rund am Spielfeldrand © Fotolia

Es war Alfred Wasmer, in vergangenen Zeiten als Schiedsrichter ein Begriff, der sich an die Kleine Zeitung wandte. „Es ist eine Verrohung am Spielfeldrand bei den Zusehern eingetreten, die befürchten lässt, dass bald niemand mehr Schiedsrichter werden will“, schildert er die Situation. „Wenn alles daran gesetzt wird, junge Kolleginnen und Kollegen niederzumachen, wenn mit dem Abstechen gedroht wird, dann ist das absolut nicht mehr akzeptabel“, so Wasmer, der immerhin 2400 Spiele gepfiffen hat.