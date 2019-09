Auf 700 Quadratmetern hat die Polizeiinspektion in Liezen am Freitag ihren neuen Posten eröffnet. Auch das Bezirkspolizeikommando ist dort untergebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schützenhöfer, Herbert Brandstätter mit seinem "Her-Bär", Manfred Zirnsack und Gerald Ortner © Christian Huemer

Großer Bahnhof für den neuen Posten: Am Freitag wurde in Liezen offiziell das neue Zuhause für den größten Posten des Bezirkes eingeweiht. Auf 700 Quadratmetern ist die Polizei der Bezirkshauptstadt nun in der Nikolaus-Dumba-Straße 6 untergebracht. Auch das Bezirkspolizeikommando ist dorthin mit übersiedelt. Die Polizeimusik Steiermark war ebenso zu Gast wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der steirische Polizeipräsident Gerald Ortner und Ministerialrat Manfred Zirnsack in Vertretung des Innenministers.

"Es war schon sehr viel Arbeit", blickt Manfred Albrecht, Leiter der Inspektion, auf die Baustellenzeit zurück. "Wir bedanken uns bei der Siedlungsgenossenschaft Ennstal und den Professionisten. Wir fühlen uns sehr wohl hier und obwohl oberhalb von uns private Wohnungen sind, gab es noch nie Beschwerden", schmunzelt er und lud die vielen Gäste zum Tag der offenen Tür.