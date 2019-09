Bisher war’s in der Region nirgendwo pink: Neos will sich nun in Bad Aussee etablieren – auch im Gemeinderat. Grün-Mandatarin Steinwidder setzt auf Nationalrat.

Bettina Grieshofer startet in Bad Aussee für die Neos © Neos

Zuerst stehen jetzt einmal Nationalrats- und Landtagswahlen an, dennoch werfen auch die Gemeinderatswahlen im kommenden Jahr schon ihre Schatten voraus. Bekanntlich hat sich Bad Aussees früherer Bürgermeister Otto Marl wieder zurückgemeldet: Er geht als Spitzenkandidat für die SPÖ ins Rennen. Auch eine neue Partei steht erstmals vor der Kandidatur: die Neos. Bisher waren die Pinken im Bezirk noch nirgendwo in der Gemeindepolitik vertreten. „Wir wollen als Neos nun regional stärker spürbar werden“, so Steiermark-Chef Niko Swatek.

In Bad Aussee soll das mit Bettina Grieshofer gelingen. Die Unternehmerin erklärt ihren Schritt in die Politik so: „Wir wissen nicht, was mit den Geldern passiert und welche Absprachen mit Investoren getroffen werden. Als Gemeindebürgerin und Steuerzahlerin will ich darüber informiert werden und vor allem mehr Mitspracherecht haben.“