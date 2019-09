Facebook

Gebietsleiter Josef Knor, Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner, Marktleiter Stellvertreterin Gerlinde Heidler, Marktleiterin Monika Steinberger und Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland) bei der Eröffnung © Spar/Krug

Mittlerweile hat es ja schon fast Seltenheitswert, wenn Supermärkte außerhalb eines Einkaufszentrums eröffnen. In Liezen ist das so: Dort hat man die Sparfiliale in der Ausseerstraße, die für diese Wohngegend als Nahversorger dient, auf 625 Quadratmetern komplett renoviert. „Bei Marktleiterin Monika Steinberger und ihrer Stellvertreterin Gerlinde Heidler haben 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz gefunden“, heißt es in einer Aussendung von Spar. 45 Parkplätze werden an dem Standort geboten. "Extra große, was sehr praktisch ist", wie Kunden bemerken.