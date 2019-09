Baustelle Internet Im Bezirk hakt es vielerorts

Facebook

Glasfaser-Leitungen bis ins Haus hinein haben nur die wenigsten © Fotolia

Unsere Anbindung an Telefon und Internet am Galsterberg ist ein steter Albtraum“, sagt Hugo Aigner. Der Besitzer der Skischule Amadeus am Galsterberg weiß genau: „Ein Blitzschlag oder Chaos an Weihnachten – und nichts geht mehr.“ Die Region rund um Pruggern sei ein „Niemandsland“ hinsichtlich der Qualität beim Datentransport. Auch wenn vor kurzem ein neuer Knotenpunkt für Glasfaserkabel in der Nähe entstand, führen zu den Häusern weiterhin Kupferkabel. Ein Problem, das sich der Unternehmer mit vielen in der Region und in ganz Österreich teilt.