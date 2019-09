Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Die Neuwahl im Herbst ist fix, und sofort sind die Parteien ín den Wahlkampfmodus gewechselt. Den ersten Coup landet die SPÖ: „Ich bin dazu bereit, in der Gesundheitsversorgung für Liezen gemeinsam mit dem Bezirk eine bessere Lösung zu suchen“, sagt SPÖ-Chef Michael Schickhofer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Im Klartext: Das umstrittene Leitspital wackelt, denn die SPÖ fühlt sich nach dem Koalitions-Aus in der Landesregierung nicht mehr an ihre diesbezügliche Zusage gebunden.