Durch Trockenheit Aussee erlebt eine extreme Engerlingplage

Die braunen Flecken links im Bild sind vom Engerling befallene Flächen, daneben wird auf Hochdruck gearbeitet © Veronika Höflehner

Es ist ein erschreckendes Bild, dass sich momentan in Bad Aussee zeigt: Statt saftiger, grüner Wiesen präsentiert sich die Landschaft als brauner Fleckerlteppich. Das Ausseerland erlebt eine Engerlingplage, „wie es sie noch nie gegeben hat“, sagt der Liezener Bauernkammerobmann Peter Kettner. Rund 150 Hektar sind von den Larven des Maikäfers betroffen, am meisten in Bad Aussee und Grundlsee, Anzeichen gibt es auch in Landl (Gesäuse).