In Schladming wurden Dienstagvormittag die ersten Informationen zum Skiopening 2019 bekanntgegeben: Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, W&W und viele weitere Topstars der EDM-Szene werden den Ton angeben. Und: Leutgeb baut die größte Gondel der Welt.

Dimitri Vegas & Like Mike beim Lake Festival 2017 in Premstätten © Jürgen Fuchs

Gerade erst haben sie Zigtausende am Frequency Festival in St. Pölten begeistert: Dimitri Vegas & Like Mike gehören zur absoluten Oberliga der angesagten Electronic Dance Music-Szene. Und: Sie kommen heuer für ein weiteres Gastspiel nach Österreich - zum Skiopening Schladming 2019 am 7. Dezember.