Die ganz großen Unwetter haben den Bezirk bisher verschont. Größere Schäden gab es im Sölktal und in Donnersbachwald.

Im Donnersbachtal richtete eine Gewitterzelle Schaden an © FF Donnersbachwald

Wenn man an die Unwetterkatastrophen vergangener Jahre denkt, war der heurige Sommer bisher noch ziemlich gnädig. Gewitter gab es zwar in den vergangenen Wochen immer wieder, die hielten sich jedoch im Großen und Ganzen halbwegs in Grenzen.