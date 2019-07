Weil der Kühler eines Autos überhitzt war und zu rauchen begann, musste die Feuerwehr Gaishorn am Dienstagabend ausrücken.

Die Feuerwehr im Einsatz © FF Gaishorn

Um 21.51 Uhr gab es am Dienstag Alarm für die FF Gaishorn am See, der Grund: eine starke Rauchentwicklung im Motorraum eines Autos auf dem Rastplatz der A9 (Pyhrnautobahn) nachdem der Kühler überhitzt hatte. Die Einsatzkräfte sorgten für Abkühlung, und konnten nach 20 Minuten wieder einrücken.