Am Montagnachmittag tobte ein 50 m2 großer Brand am Stoderzinken. Ein Großeinsatz mit Hubschraubern konnte ihn aber bis zum Abend unter Kontrolle bringen. Die Ursache ist noch unklar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittels "Bambi Bucket" wurde Wasser abgeworfen © BFV Liezen / Schlüßlmayr

Am Montagnachmittag tobte ein 50 m2 großer Brand am Stoderzinken (Gemeinde Aich), der für einen Großeinsatz der Feuerwehren, Bergrettung und Bundesheeres sorgte. Das Feuer entstand in steilem, unwegsamen und felsigen Gelände, die Löscharbeiten gestalteten sich daher äußerst schwierig. Am Abend konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, "Brand aus" wurde aber noch nicht vermeldet. Die Ursache ist noch unklar.