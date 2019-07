Weiteres Mateschitz-Projekt Gästehaus Krenn und Greißlerei in Pürgg eröffnet

In Pürgg eröffnete das Gästehaus Krenn mit einer erlesenen Greißlerei. Theresia und Valerie Graf sorgen für den Wohlfühlcharakter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gästehaus Krenn im idyllischen Pürgg © Armin Walcher

Es gibt Häuser, in denen sich beim Gast vom ersten Moment an eine angenehme Behaglichkeit einstellt. Im neu eröffneten Gästehaus Krenn in Pürgg, dem ehemaligen Alpenhotel Adam, das von Dietrich Mateschitz aufwendig renoviert wurde, haben die Gastgeberinnen Theresia und Valerie Graf ein Refugium mit viel Atmosphäre geschaffen.