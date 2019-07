Seit Montagabend wird im Bereich Hochgolling (Untertal/Schladming) gesucht, die Suche wird auch am Mittwoch fortgesetzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Hubschrauber suchten nach dem Vermissten © Bergrettung Schladming

Seit Montagabend läuft im Untertal (Gemeinde Schladming) eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Wanderer. Der 52-jährige Einheimische war am Montagnachmittag über die Gollinghütte auf den Hochgolling aufgestiegen. "Er hat dann noch ein Gipfelfoto versendet und ist seitdem spurlos verschwunden", berichtete der Einsatzleiter der Schladminger Bergrettung, Thomas Kaserer. Drei Hubschrauber und rund 50 Personen suchten auch am Dienstag bis in die Abendstunden im Bereich Hochgolling - ohne Ergebnis.