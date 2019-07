Mike Supancic, Kabarettist aus Kapfenberg, lebt seit vielen Jahren in Wien. Er erinnert sich an seine Jugend in der Obersteiermark.

Mike Supancic in seinem aktuellen Programm „Familientreffen“ © Ludwig Rusch

Wenn ich an die Obersteiermark denke, denke ich an unsere Wohnung im Eisenbahnerhaus in Kapfenberg. Es hieß nur bei uns so, weil dort nur Eisenbahnerfamilien gewohnt haben. Die Männer haben zusammen gearbeitet, die Familien haben gemeinsam die Freizeit verbracht. Oft sind wir in riesigen Gruppen auf die umliegenden Almen gegangen oder haben Ausflüge gemacht. Im Winter hatten wir eine Hütte in Wald am Schoberpass, dort gab es drei Schlepplifte, für uns Kinder war das großartig: hinauf und hinunter, den ganzen Tag, Wartezeiten beim Lift waren noch nicht erfunden.