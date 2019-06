Kleine Zeitung +

In Liezen Verbranntes Kochgut sorgte für Feuerwehreinsatz

Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann in die Siedlung am Dr.-Karl-Renner-Ring in Liezen aus. Angebranntes Kochgut am Herd hatte für starke Rauchentwicklung gesorgt, Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte.