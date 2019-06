Kleine Zeitung +

Ramsau am Dachstein 84-Jähriger rutschte auf Schneefeld aus und starb

84 Jahre alter Mann verunglückte am Donnerstag bei einer Wanderung in seiner Heimatgemeinde Ramsau am Dachstein tödlich. Der Wanderer war alleine unterwegs und dürfte gegen 13 Uhr auf einem Schneefeld den Halt verloren haben und abgestürzt sein.