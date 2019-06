Facebook

Roswitha Glashüttner und Wolfgang Überbacher © Stadtgemeinde Liezen

Vor rund einem Monat hat sich in Liezen eine Bürgerinitiative gegründet. Unter der Führung von Unternehmer Wolfgang Überbacher setzt sie sich für die Umsetzung der Variante 3 (grün) in Sachen Umfahrung Liezen ein. Also jener, die der Enns am nächsten und somit am weitesten von der Stadt entfernt liegt. „Die 1000 haben wir schon lange überschritten“, so Überbacher, gefragt nach der Zahl der Unterschriften, die man bereits gesammelt hat.