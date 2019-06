In der Ramsau am Dachstein lernt man im 18 Quadratmeter großen „Tinyhouse“ die Kunst, auch mit ganz wenig glücklich zu sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

18 Quadratmeter groß, sieben Tonnen schwer und mit tollem Garten © Veronika Höflehner

Als erstes muss man in Ramsau-Rössing dorthin, wo die alten Bauernhöfe nur mehr vereinzelt in die Landschaft gestreut sind. Dann eine Schotterstraße hinunter und wieder hinauf und sobald man glaubt, man ist ganz falsch – dann erst liegt man richtig. In einer versteckten Waldsiedlung am Fuße des Kufsteins haben sich Klaus Kirchlechner und Kirsten Gassner ihre „Auszeit“ in den Bergen geschaffen.