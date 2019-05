Facebook

Die Arbeiten laufen: Im Dezember 2019 soll das rundumsanierte Hallenbad dann eröffnet werden © Veronika Höflehner

Es wäre wohl auch ein guter Aprilscherz gewesen, aber es entspricht der Wahrheit: Seit dem 1. April wird das Ramsauer Schwimmbad umgebaut. Das Hallenbad neben dem Langlaufstadion ist seit der umstrittenen Übernahme von Privat- in Gemeindebesitz in den 70er Jahren ein Zankapfel am Hochplateau.