Bei winterlichen Verhältnissen kam 50-Jähriger am Sonntag mit seinem Sportwagen auf der A9 von der Fahrbahn ab, durchstieß einen Zaun und stürzte über die Böschung. Das Auto blieb nach mehreren Überschlägen an einem Brückenpfeiler hängen.

Feuerwehr beim Unfallwrack © FF Ardning

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 50-Jährige aus Bayern mit einem Sportwagen auf der Pyhrnautobahn (A9) von München kommend in Fahrtrichtung Bruck an der Mur. In Ardning herrschten zu diesem Zeitpunkt winterliche Fahrbedingungen. Laut eigenen Angaben verließ der 50-Jährige das Südportal des Bosrucktunnels am zweiten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h (100 km/h erlaubt), dabei verlor er wegen des Schneematsches auf der Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der mit Sommerreifen ausgestattete Pkw wurde aufgrund Aquaplanings unlenkbar, woraufhin der 50-Jährige links von der Fahrbahn abkam und im dortigen Brückenbereich einen Zaun durchstieß.