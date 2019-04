Die alte Mittelstation der Planaibahn ist fast schon Geschichte, nach Ostern starten dann die Abbrucharbeiten an der Bergstation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von der Mittelstation stand gestern nur mehr das Innenleben © (c) Martin Huber

Planaichef Georg Bliem ist als Touristiker und Seilbahnchef beileibe alles andere als ein sprichwörtlich „Frischg’fangter“. Das, was sich in diesen Tagen auf „seinem“ Skiberg tut, ringt aber selbst dem altgedienten Profi höchsten Respekt ab: „Es ist ein Wahnsinn! Ich komm selbst gerade vom Berg runter, das kann sich keiner vorstellen, wie schnell es da vorangeht“, schildert der Planaichef am Montagvormittag.