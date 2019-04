Facebook

Mehr als vier Jahrzehnte lang im Dienst der Gastlichkeit: Christine und Rainer Vergud, hier im Jahr 2013, in der Mitte Tochter Daniela © Gerhard Pliem

Geschäftiges Treiben im Traditionsrestaurant „Grimmingwurzn“ in Bad Mitterndorf, Tischreservierungen empfehlen sich.

Die Kunde, dass sich „der Rainer“, genauer gesagt Rainer Vergud, und seine Frau Christl nach Ostern in die wohlverdiente Pension zurückziehen, hat sich in Windeseile herumgesprochen. Viele möchten noch einmal in den Genuss seiner kulinarischen Kreationen kommen und ein stimmungsvolles Essen auskosten.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Rainer Vergud einer der am längsten kochenden Haubenköche Österreichs: Von 1983 bis heute wurde der Grimmingwurzn immer eine Gault-Millaut-Haube verliehen, von 2008 bis 2010 sogar zwei. „Viele Besitzer von Haubenlokalen wird es nicht geben, die so lange selbst in der Küche stehen“, weiß Rainer Vergud. Im Jahr 2008 war die Grimmingwurzn in der Fallstaff-Bewertung in der Kategorie „Preis-Leistung“ sogar österreichweit an erster Stelle gelistet. „Sicher ein Höhepunkt, die Feier in der Hofburg, das war schon etwas ganz Besonderes“, erinnert sich Christl Vergud.

Sie und ihr Mann haben sich 1972 im Hotel Bad Heilbrunn kennengelernt, wo sie als Rezeptionistin arbeitete. „Ich war vor dem Bundesheer zwei Monate da, die haben schon gereicht“, lächelt Rainer Vergud. Nach gemeinsamen beruflichen Stationen in Top-Hotels in der Schweiz und Tirol ging es 1977 zurück ins Steirische Salzkammergut, wurde der Kochlöffel mit der Mörtel-Scheibtruhe getauscht und 1979 die Grimmingwurzn eröffnet.

„Das Kochen ist für Rainer Berufung. Wenn es seine Knie-Knorpel erlauben würden, würde er nie aufhören zu kochen, so Christl Vergud.

Rainer möchte sich noch bedanken: „Ich bin, als gebürtiger Vorarlberger, ganz besonders froh und dankbar, in einer so schönen und lebenswerten Region gelandet zu sein und hier leben zu dürfen. Unser Restaurant war mein Traum, und diesen konnte ich mir vor allem durch die ständige Unterstützung meiner Familie und unserer Mitarbeiter in all den Jahren verwirklichen. Herzlichen Dank an all unsere Gäste aus nah und fern. Sie werden uns fehlen! Von Herzen – auf Wiedersehen.“