Wohnungstüren aufgebrochen © APA/H. Pfarrhofer

Unbekannte sind am Dienstag in Pruggern in einem Mehrparteienhaus in eine Wohnung eingedrungen. Nach dem Aufbrechen der Wohnungstür durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und ergriffen mit einer Münzsammlung die Flucht. Der Besitzer der Wohnung bemerkte den Einbruch, als er gegen 22 Uhr nach Hause kam. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

