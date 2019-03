Facebook

Künftig muss sogar die Durchfahrt des Parkplatzes per SMS gemeldet werden © Christian Huemer

In Bad Aussee braut sich etwas zusammen. Einer der größten und zentralsten Parkplätze hat in den vergangenen Tagen plötzlich einen neuen Eigentümer bekommen. Die MB BA Hotel Errichtungs-GmbH, eine Gesellschaft rund um Mandelbauer-Chef Jörg Siegel und Bertram Mayer, hat ihre Anteile an eine Investorengesellschaft verkauft.



Diese neuen Eigentümer sind in Bad Aussee alte Bekannte: Es handelt sich dabei um einen Personenkreis rund um den Wiener Anwalt Johannes Eltz, der auch Hannes Wasner, den Ex-Besitzer des Sommersbergsees, vertritt. Zur Erinnerung: Als diese Herrschaften damals am See auftauchten, wurden plötzlich hohe Eintrittsgelder (50 Euro) verlangt. Wer baden wollte, musste sich mit Lichtbildausweis vorher anmelden.



Ähnliches befürchtet man nun auch für den sogenannten Kammerhof-Parkplatz in Bad Aussee. Der Platz, auf dem einst Kurzentrum und Vitalbad standen, wurde bisher von der Stadtgemeinde als Parkfläche für die Öffentlichkeit bewirtschaftet. Es gibt mehr als 150 Stellplätze – ohne sie droht im Zentrum ein Verkehrschaos.



Gondelbahn zum See Was die neue Gruppe sonst noch vorhat: Sie möchte auf dem Parkplatz ein Hotel (auch für Tiere) errichten. „Mit Gondelbahn bis zum Sommersbergsee. Das wäre mein Traum“, lässt Wasner wissen.

Die Grünen in Aussee samt Landeschef Lambert Schönleitner fordern eine Sonder-Gemeinderatssitzung. „Wir wollen Aufklärung.“

Christian Huemer Redakteur Mehr von Christian Huemer

