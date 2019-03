Ramsau am Dachstein"Kaiser Franz Josef" kam per Kutsche zum großen Empfang

Franz-Josef Rehrl, der bei der WM in Seefeld drei Bronzemedaillen geholt hat, wurde gestern in Ramsau am Dachstein ein großer Empfang bereitet.

Franz-Josef Rehrl mit Freundin Sarah © GEPA pictures/ M. Oberlaender

Wenn einer der ihren sich so erfolgreich präsentiert, wie es Franz-Josef Rehrl jüngst bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld getan hat, dann gehört das natürlich anständig gefeiert. Und das hat man in Ramsau am Dachstein gestern auch gemacht: Vor dem Veranstaltungszentrum haben sich nebst offiziellen Gemeinde- und Vereinsvertretern auch viele Fans des Nordischen Kombinierers, der gleich drei Bronzemedaillen eingeheimst hat, eingefunden.