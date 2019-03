Kleine Zeitung +

Aich/Ennstal Industriehalle stand in Flammen

Am Dienstag in den frühen Morgenstunden mussten vier Feuerwehren aus dem Ennstal zu einem Brand in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Aich ausrücken. Eine Hobelmaschine hatte Feuer gefangen, der Brand breitete sich in der Industriehalle schnell aus.