Mit 190 anstatt der erlaubten 100 Stundenkilometer war ein 27-jähriger Niederösterreicher am Autobahnzubringer Liezen unterwegs. Erst in Trautenfels konnte er gestoppt werden.

Mit 190 Stundenkilometern geblitzt (Sujet) © Jürgen Fuchs

Beamte der Autobahnpolizei Trieben führten am Dienstagnachmittag am Autobahnzubringer Liezen Geschwindigkeitskontrollen durch. Gegen 17.15 Uhr raste ein Lenker aus dem Bezirk Mödling (Niederösterreich) heran - mit 190 Stundenkilometern war er fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.