Karlich und Maxonus © KK

Viele Menschen verfolgen konsequent ihre Ziele, um den ersehnten Erfolg zu erreichen. Manchmal bleibt dabei das private Glück auf der Strecke. Wie weit soll man gehen, um seine beruflichen Pläne zu verwirklichen? Die Ennstalerin Barbara Maxonus war kürzlich in der beliebten Talkshow von Barbara Karlich (ORF) zu Gast und diskutierte dort mit. Natürlich wurde sie von einigen Liezenern begleitet, die die Sendung auch im TV verfolgten. "Es war eine großartige Erfahrung, dabei zu sein", so Maxonus, die in der Sendung den Standpunkt verteidigte, obwohl sie noch als Schülerin Mutter wurde, trotzdem Karriere gemacht hat. "Ich habe ja zwei Söhne und führe die Firma Bäder fürs Leben erfolgreich. Alles geht, wenn man es will und Gas gibt." Die Sendung ist derzeit noch in der ORF-Thek nacnzusehen.