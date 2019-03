Hunderte kamen zum großen Faschingsumzug in der Innenstadt von Liezen. Aber nicht nur in der Bezirkshauptstadt waren die Narren los. Es herrschte beste Stimmung.

Papa und Sohn in Verkleidung © Mandl

Die Faschingsnarren haben den ganzen Bezirk Liezen nun offiziell fest im Griff. Einer der Höhepunkte fand am Samstag statt: der Faschingsumzug in der Bezirkshauptstadt Liezen, der alle zwei Jahre in Szene geht. 20 Gruppen mit mehr als 500 Kostümierten zogen am frühen Nachmittag durch das Zentrum. Die Narren wanderten von der Döllacher Straße durch die Ausseerstraße und die Hauptstraße zum Hauptplatz, wo die Gruppen präsentiert wurden.

in Altaussee fand am Samstagnachmittag ein Kinderfaschingsumzug statt. In süßesten Verkleidungen waren die Kleinen im Ortskern unterwegs. Dazu gab es natürlich Musik und Kulinarik.

Fasching in Liezen

Faschingsnarren in Liezen unterwegs

Faschingstreiben in Altaussee