Werbung auf Müller-Sattelschlepper © Müller Transporte

Ein Sattelschlepper von Müller Transporte trägt seit Kurzem Werbung der Ennstal Classic und stellt die mehrtägige Veranstaltung Ende Juli 2019 in ganz Europa in die Auslage: als Botschafter für die bedeutendste Oldtimer-Rallye Österreichs. Müller Transporte zählt im Bereich temperaturgeführter Ladungen zu den leistungsstärksten Logistik-Dienstleistern in Zentraleuropa und ist eines der führenden Transportunternehmen Österreichs.

