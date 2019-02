Facebook

In Gosau entgleiste vor wenigen Tagen ein Zug, zwei Personen wurden verletzt. Dadurch entstand bei weitem nicht die einzige Verspätung auf der Salzkammergut-Strecke zwischen Stainach-Irdning und Attnang-Puchheim © (c) FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

Wer in den vergangenen Wochen auf der Bahnstrecke zwischen Stainach-Irdning und Attnang-Puchheim unterwegs war, kann ein Lied von den vielen Verspätungen singen. Vor allem Pendler sind betroffen: „In einer Woche bin ich nur einmal von fünf Schultagen rechtzeitig in den Unterricht gekommen. Durch die vielen Verspätungen haben wir immer auch die Anschlusszüge versäumt“, erklären Jugendliche, die täglich von jenseits des Pötschens in eine Schule nach Bruck fahren.

Eine kaputte Oberleitung in Bad Aussee, Ausfälle wegen des Wetters und „hängen bleibende“ City-Jets, auch bei geringen Schneemengen, sorgten dafür, dass man sich auf den regulären Fahrplan nicht mehr verlassen konnte. Zuletzt entgleiste sogar ein Zug: In Steeg-Gosau sprang die Garnitur beim Einfahren in den Bahnhof aus den Schienen – zwei Personen wurden verletzt, offenbar war eine Weiche falsch gestellt (Video). Bei den ÖBB erklärt man dazu: „Wir wissen noch nicht, was die genaue Unfallursache war. Das wird auch nicht von uns, sondern von einer externen, im Ministerium angesiedelten Stelle genau überprüft. Wir können deshalb keine Stellungnahme abgeben und spekulieren auch nicht“, so Sprecher Karl Leitner.

