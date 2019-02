Facebook

Landungen im Hochgebirge stehen auf dem Programm © Bundesheer

Seit gestern, Mittwoch, trainieren unter anderem Hubschrauberpiloten des Österreichischen Bundesheeres im Rahmen ihrer Ausbildung Landungen im Hochgebirge. Dabei starten sie am Fliegerhorst in Aigen im Ennstal und fliegen Gipfel über 2000 Meter im Hochgebirge in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und in der Steiermark an.