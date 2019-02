Kleine Zeitung +

Ramsau Vermisster Wanderer (64) heil aufgetaucht

Am Freitag verirrte sich ein 64-Jähriger auf Geh- und Pferdeschlittenwegen in der Ramsau. Einsatzkräfte fanden den Tschechen in der Nacht drei Kilometer von seiner Unterkunft im Wald.