50.000 Euro Schulden rechnet der Abwasserverband Paltental der Gemeinde Gaishorn vor und will notfalls sogar pfänden lassen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gemeinde Gaishorn ist im Visier des Abwasserverbands © Christian Huemer

"Wir haben kein Interesse an dem Konflikt, das ist ja ein Kasperltheater“, bringt Helmut Schöttl (SPÖ), Bürgermeister von Trieben, seine Befindlichkeiten auf den Punkt.

Hintergrund des Streits im Abwasserverband Paltental sind unterschiedliche Rechtsauffassungen der Gemeinden Trieben, Rottenmann, Selzthal einerseits und Gaishorn andererseits über die Kostenaufteilung. Festgelegt sind diese in den Satzungen des Verbandes, davon abweichend wurde Gaishorn aber ab 2005 aufgrund der damaligen Einleitepraxis von Trieben ein niedriger Beitrag zugestanden.

Die Voraussetzungen änderten sich, der geringere Satz blieb, sei aber nie korrekt beschlossen worden. „Dieser Fehler ist erst bei der Fusionierung von Treglwang und Gaishorn aufgefallen. Die Vergangenheit haben wir abgehakt und die Kosten geschluckt, aber seit 2015 gilt der in den Satzungen festgelegte Schlüssel – Gaishorn weigert sich, diese Differenz von ein paar Prozentpunkten zu zahlen, jährlich geht es um etwa 10.000 Euro“, schildert Schöttl.

Es habe viele Gespräche mit Gaishorn gegeben, auch unter Einbeziehung der Fachabteilung des Landes und ein Schlichtungsverfahren bei der BH Liezen. „Überall wird bestätigt, dass die Aufteilung laut Satzung in Rechtskraft ist. Der Spruch der Schlichtungsstelle wurde nur wegen eines Formalfehlers aufgehoben“, so Schöttl, der von Amtskollegen aus Rottenmann und Selzthal unterstützt wird.

50.000 Euro Schulden

Schulden in Höhe von rund 50.000 Euro sollen „nach erfolglosen Mahnungen“ nun per Exekution auf Basis eines Rückstandsausweises eintrieben werden, notfalls will der Verband unter Obmann Alfred Bernhard, zugleich Bürgermeister von Rottenmann, auch pfänden lassen, die Rede ist von einem Grundstück. Auch der Ausschluss Gaishorns aus dem Verband steht im Raum.

Der Gaishorner Ortschef Werner Haberl (SPÖ) bestreitet Schulden und beruft sich auf die „gelebte Praxis, die weiterhin Gültigkeit hat“. Seine Kompromissvorschläge seien abgelehnt worden. Mahnungen und Exekution habe er nie erhalten. „Wenn das kommt, schauen wir uns das an.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.